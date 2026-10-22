ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 'çözüm çok yakın' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmaya varılabilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerin sürdüğünü kaydederek, çözüme "daha önce hiç olmadığı kadar yakın" olduklarını vurguladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yuvarlak masa toplantısında, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yönetim olarak çalışmaya devam ettiklerini ve Moskova ile temasların yoğunlaştığını anlatan Trump, sonuca yakın oldukları mesajını verdi.

ABD Başkanı Trump, sürece ilişkin, "Geçen gün Vladimir Putin ile Ukrayna savaşının çözüme kavuşturulması konusunda konuşuyorduk. Bence bu konuda bir çözüme yaklaşıyoruz. Belki de şu anda çözüme daha önce hiç olmadığı kadar yakınız." değerlendirmesinde bulundu.

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Daha önceki açıklamalarında Moskova'nın bir anlaşma yapmaya Kiev'den daha istekli olduğu mesajlarını veren Trump, "Ukrayna ile savaşı durdurmak için Rusya ile müzakerelere devam ediyoruz." diye konuştu.

Rusya ile Çin'in İran'la savaş sürecine müdahil olmamalarından "oldukça memnun" olduğunu vurgulayan Trump, özellikle Rusya'nın kapasitesi olmasına rağmen sürece karışmadığını ifade etti.