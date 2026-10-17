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        Haberler Dünya Amerika ABD'de gölet kenarında balık tutan adamı timsah suya çekti

        ABD'de gölet kenarında balık tutan adamı timsah suya çekti

        ABD'nin Florida eyaletinde gölet kenarında balık tutan 71 yaşındaki Steve Hamilton, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polis, timsahın kıyıda duran adamı suya çektiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 21:58 Güncelleme:
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        Balık tutarken timsah saldırısında öldü

        ABD'nin Florida eyaletinde gölet kenarında balık tutan 71 yaşındaki Steve Hamilton, timsah saldırısında yaşamını yitirdi. Yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın Hamilton'ı suya çektiği öğrenildi.

        BALIK TUTARKEN TİMSAHIN SALDIRISINA UĞRADI

        CBS televizyonunun haberine göre saldırı, Florida'nın Winter Garden bölgesinde, Apopka Gölü'ne bağlanan küçük göletlerin bulunduğu Dr. Bradford Anıt Parkı'nda meydana geldi.

        Göletin kıyısında balık tutan 71 yaşındaki Steve Hamilton, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki bir timsahın saldırısına uğradı. Hamilton, saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        "TİMSAH ONU SUYA ÇEKTİ"

        Winter Garden Polis Departmanından Yüzbaşı Michael Mason, saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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        Mason, Hamilton'ın kıyıda bulunduğu sırada timsahın saldırarak kendisini suya çektiğini belirtti.

        Bölgede timsah görülmesinin yaygın olduğunu vurgulayan Mason, "Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunuyor. Şehrin bu bölgesinde timsah görülmesi hiç de sıra dışı bir durum değil" dedi.

        GÖL TİMSAH POPÜLASYONUYLA BİLİNİYOR

        Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) da Apopka Gölü'nün eyal

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