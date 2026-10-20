Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'deki Kongre ara seçimleri yaklaşırken anketlerdeki tablo netleşiyor

        ABD'deki Kongre ara seçimleri yaklaşırken anketlerdeki tablo netleşiyor

        ABD, 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 koltuğu için yapılacak ara seçime hazırlanıyor. Anketlerin ortalamasında, Temsilciler Meclisinde Demokratlar, Senatoda ise Cumhuriyetçiler avantajlı görünse de seçim yarışının başa baş ilerleyeceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 13:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD ara seçimlere hazırlanıyor
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri yaklaşırken yapılan anketlerdeki tablolar da netleşmeye başladı.

        ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 koltuğu için seçime gidiliyor.

        Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasında, Temsilciler Meclisinde Demokratlar, Senatoda ise Cumhuriyetçiler avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.

        SENATODA AVANTAJ CUMHURİYETÇİLERDE

        Seçim sürecindeki ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senatodaki sandalyelerin 46'sını Demokratların, 46'sını Cumhuriyetçilerin elde etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

        REKLAM

        8 eyalette ise adaylar yarışı başa baş götürüyor. Başa baş yarışın sürdüğü koltukların 6'sı Cumhuriyetçi, 2'si Demokrat eğilimli görünüyor.

        Cumhuriyetçilerin, bu eyaletlerden 4'ünde öne geçmesi durumunda, koltuk dağılımı 50'ye 50 şeklinde olsa bile Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçilerin Senatoda çoğunluğu sağlaması mümkün olabilir.

        Yasalara göre, Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

        TEMSİLCİLER MECLİSİNDE DEMOKRATLAR İÇİN UMUT VAR

        Tamamı seçime giren Temsilciler Meclisinde, 218 sandalyeye ulaşan taraf, çoğunluğu da elde etmiş olacak.

        REKLAM

        RCP'deki mevcut tabloya göre, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde 186, Demokratların da 227 koltuğu alması neredeyse kesin görünüyor.

        Temsilciler Meclisindeki 22 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise makas daraldı.

        Mevcut tabloda çoğunluğu yakalayan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde avantajlı durumda görünüyor.

        MEVCUT TABLO NASIL?

        ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi var. 2 sandalyesi olan bağımsızlar, birçok konuda Demokratlar ile hareket ediyor.

        Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, Bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken Meclis'teki 2 sandalye boş konumda.

        ÖNERİLEN VİDEO

        10 yıllık cinayette flaş gelişme! Eski eşi tutuklandı

        Osmaniye'de, 10 yıl önce kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Çabuk'un cinayete kurban gittiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, eski eşi 34 yaşındaki İlknur Düzgün, kasten öldürme suçundan tutuklanırken, kayınvalidesi Selma D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı (İHA)

        #ABD
        #ara seçim
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        İsrail sandık başına gidecek: Netanyahu için kritik seçim
        İsrail sandık başına gidecek: Netanyahu için kritik seçim