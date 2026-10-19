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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna ile istihbarat paylaşımının durdurulduğu iddialarını reddetti

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna ile istihbarat paylaşımının durdurulduğu iddialarını reddetti

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'ın Kiev ile istihbarat paylaşımını geçici olarak durdurduğu yönündeki açıklamalarını reddederek, paylaşımda duraklama olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:37 Güncelleme:
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        ABD Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu mu?

        ABD basınında yer alan haberlere göre Rubio, Orta Asya ülkelerinin temsilcileriyle görüşmek üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde, Zelenskiy'nin ABD ile Ukrayna arasındaki istihbarat paylaşımına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

        Rubio, "Bu bilgileri nereden edindiğini ya da basına neden böyle şeyler söylediğini bilmiyorum. Geri dönüp ona sormalısın. Hiçbir duraklama olmadı." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine odaklanması gerektiğini belirten Rubio, ayrıca Ukrayna'nın Rus balistik füze saldırıları öncesinde erken uyarı alıp almadığına ilişkin açıklama yaptı.

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        Rubio, son saldırıda ne yaşandığını bilmediğini ancak birkaç gece önce erken uyarı sisteminde yazılımla ilgili bir sorun meydana geldiğini belirtti.

        ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM), söz konusu sorunu incelediğini aktaran Rubio, son saldırıya ilişkin daha fazla yorum yapamayacağını ifade etti.

        ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını kestiği iddiaları

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 18 Ekim'de NBC News'e verdiği röportajda, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımının bir süre kesintiye uğradığını ancak daha sonra yeniden sağlandığını belirtmişti.

        Ayrıca 15 Ekim'de Financial Times'a verdiği mülakatta Ukrayna-ABD ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, ülkesinin saldırılarını durdurmasına rağmen Rus saldırılarına karşı ABD tarafından sağlanan erken uyarı bildirimlerinden mahrum bırakıldıklarını belirtmişti.

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        Zelenskiy, SpaceX'in sahibi Elon Musk'a ait uydu teknolojisi Starlink hizmetinin ülke genelinde yavaşlatıldığına ve bunun cephedeki operasyonlarını aksattığına dikkati çekmişti.

        "ABD ile Rusya arasındaki ticaretin ilgi çekici" olduğunu dile getiren Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat desteğini kesmesinin ve Starlink hizmetini aksatmasının kendileri açısından "tehlikeli" olduğunu belirtmişti.

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        #ABD
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