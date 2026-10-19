Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu ABD, Orta Doğu'daki vatandaşlarını uyardı

        ABD, Orta Doğu'daki vatandaşlarını uyardı

        ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) büyükelçiliği, çatışmaların hızla yayılabileceği uyarısında bulunarak Orta Doğu'daki Amerikan vatandaşlarına daha dikkatli olmaları çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 07:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD, Orta Doğu'daki vatandaşlarını uyardı

        Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan güvenlik duyurusunda, bölgedeki karmaşık güvenlik ortamına işaret edilerek olası uçuş iptalleri, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması istendi.

        Açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil havalimanları ve diğer kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılarının sivil kayıplara ve seyahatlerde ciddi aksamalara yol açtığı belirtildi.

        "Çatışmalar, mevcut bölgenin ötesine hızla yayılma potansiyeli taşıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Orta Doğu'ya seyahat edecek veya bölgeden ayrılacak Amerikan vatandaşlarına havalimanları ve hava yolu şirketlerinin faaliyetlerini takip etmeleri ve önceden alternatif planlar hazırlamaları tavsiye edildi.

        REKLAM

        Açıklamada, "İran ve İran'ı destekleyen gruplar, ABD şirketleri ve diğer kuruluşlar dahil olmak üzere, yurt dışındaki diğer ABD çıkarlarını veya dünyanın herhangi bir yerinde ABD ve Amerikalılarla bağlantılı yerleri hedef alabilir." uyarısı yapıldı.

        Vatandaşlardan gösterilerden ve kalabalık toplantılardan uzak durmaları, yerel makamların talimatlarına uymaları ve ABD ile bağlantısı bilinen yerlerde dikkatli olmaları istendi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Valisi Gül'den sel açıklaması

        İstanbul Valisi Davut Gül, selde suya kapılan 1 Türkmenistan, 2 Türk vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Vali Gül, "Dere ıslah çalışması kapsamında yıkım işlemlerimize başladık. Yarın öğleye kadar hasar tespitlerini tamamlayıp; pazartesi günü hemşehrilerimize hasarlarıyla ilgili ödeme...
        #ABD
        #Orta Doğu
        #son dakika haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 şehir için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar normalin altında
        6 şehir için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar normalin altında
        İşte 2027 yılında ödenecek vergiler
        İşte 2027 yılında ödenecek vergiler
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz