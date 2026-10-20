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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı Hegseth'in İsrail'i ziyaret ederek Netanyahu ile görüştüğü belirtildi

        ABD Savunma Bakanı Hegseth'in İsrail'i ziyaret ederek Netanyahu ile görüştüğü belirtildi

        Axios'a konuşan kaynaklar, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerden sadece 8 gün önce İsrail'i ziyaret ederek Netanyahu ile görüştüğünü öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 09:25 Güncelleme:
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        ABD Savunma Bakanı gizlice İsrail'e mi gitti?

        İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının tekrar başlama ihtimalinin gündemde olduğu bir sırada ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği belirtildi.

        Axios haber sitesi, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Hegseth'in 27 Ekim'de yapılacak seçimlerden sadece 8 gün önce İsrail'e kamuoyuna duyurulmamış bir ziyaret gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

        Söz konusu iki kaynağa göre, ABD-İsrail'in İran'a karşı büyük çaplı saldırıların yeniden başlatılması kapsamında görüşmeler yaptığı sırada İsrail'i ziyaret eden Hegseth, Ovda Hava Üssü'nde Başbakan Netanyahu ile görüştü.

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        Üsteki ABD askerleriyle de bir araya gelen Hegseth, daha sonra X hesabından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) askerlerini ziyaret ettiğini açıklayarak fotoğraf paylaştı.

        Haberde, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin de sorulara yanıt vermediği kaydedildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 27 Ekim seçimlerinde desteğini açıklarken, İran'a "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz." tehdidinde bulunmuştu.

        Trump'a desteği için teşekkür eden Netanyahu da "İran'a saldırı" mesajı vermişti.

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        #ABD
        #israil
        #haberler
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