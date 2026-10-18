Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da Husilerin bir seyir füzesi engellendi

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, başkent Riyad’ı bir seyir füzesiyle hedef aldığını belirtti.

Turki el-Maliki, "Husi teröristler tarafından atılan bir seyir füzesi Riyad semalarında tespit edilip etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre önce başkent Riyad ile ülkenin güneyindeki Abha ve Hamis Muşayt kentleri için erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.