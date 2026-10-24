Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hindistan'dan Azerbaycan'a ziyaret

        Hindistan'dan Azerbaycan'a ziyaret

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 00:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hindistan'dan Azerbaycan'a ziyaret

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Jaishankar ile görüştü.

        Jaishankar, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi'nin selamlarını Aliyev'e iletti.

        Aliyev ile Modi arasında Bişkek'te gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlatan Jaishankar, Azerbaycan'a Modi'nin talimatıyla geldiğini belirtti.

        Selamlar için teşekkür eden Aliyev de kendi selamlarının Murmu ve Modi'ye iletilmesini istedi.

        Bişkek'te Modi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi ve bu görüşmede yapılan fikir alışverişini memnuniyetle hatırladığını söyleyen Aliyev, Jaishankar'ın Azerbaycan ziyaretini takdirle karşıladığını ifade etti.

        REKLAM

        Aliyev, ziyaretin ikili ilişkilerin mevcut durumu ve gelişme perspektiflerinin ele alınması açısından önem taşıdığını kaydetti.

        Görüşmede, Azerbaycan ile Hindistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ele alındı ve karşılıklı çıkarların bulunduğu alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için geniş imkanların bulunduğu vurgulandı.

        Azerbaycan ile Hindistan'ın Küresel Güney'in bir parçası olarak uluslararası gündemdeki, özellikle Küresel Güney ülkelerini ilgilendiren bazı konularda benzer çıkarlara sahip olduğu belirtildi.

        Bu kapsamda siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, yüksek teknolojiler, kültür, insani alanlar ve diğer alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

        REKLAM

        Görüşmede ayrıca, uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki işbirliğinin önemi üzerinde duruldu. İkili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla siyasi temasların artırılması ve farklı düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin, ekonomi ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyetlerin ziyaretleri dahil olmak üzere sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden oto tamircisine adli kontrol

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden oto tamircisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(AA)

        #Azerbaycan
        #hindistan
        #diplomasi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Anne can verdi minik Meryem savaşıyor
        Anne can verdi minik Meryem savaşıyor
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek