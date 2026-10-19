Brezilya'da seçim yarışı kızıştı: Lula ve Bolsonaro canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Senatör Flavio Bolsonaro, 25 Ekim'deki seçimlerin ikinci turuna günler kala, pazar günü ilk kez bir başkanlık tartışmasında karşı karşıya geldi.

Yaklaşık iki saat süren ve gergin anlara sahne olan canlı yayında iki isim, birbirlerine yönelik sert sözler, suçlamalar ve hakaretlerle karşılık verdi.

Bolsonaro, ilk turda oyların yüzde 47'sini alarak Lula'nın yüzde 45'lik oy oranının önünde yer almıştı. Ancak son anketler, üst üste olmayan dönemlerde dördüncü kez devlet başkanı olmayı hedefleyen Lula ile Bolsonaro arasındaki yarışın başa baş geçtiğine işaret ediyordu.

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Seçimi kazanan aday, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisini ve 214 milyonluk nüfusunu yönetecek.

Bolsonaro, Lula'nın görevden alınması ve yolsuzlukla mücadele edilmesi halinde Brezilya ekonomisinin kendiliğinden iyileşeceğini savundu. 80 yaşındaki Lula ise kendi yönetiminin sicilini ve sosyal yardım programlarını savundu.

"BOLSONARO AİLESİ AMERİKAN ÇIKARLARINA TABİ"

Lula, rakibinin siyasi ittifaklarını eleştirerek "Bolsonaro ailesi Amerikan çıkarlarına tabi" dedi. Bu tartışma kişisel provokasyonları da içeriyordu. Lula, Flavio'nun kardeşi Eduardo Bolsonaro'yu ABD'de Brezilya aleyhine hareket etmekle suçladı.

Tartışmanın ilk bölümünde adaylar, kamu güvenliği ve kamu maliyesi hakkındaki sorularını yanıtladı.

Organize suçla mücadele konusunu ele alırken, Flavio Bolsonaro başkan seçilmesi halinde suç örgütlerine karşı daha sert bir tavır alacağının sözünü verdi.

"MAHKUMLARIN YÜZDE 60'I NEDEN SİZE OY VERDİ?"

Bir diğer gergin an ise Flavio Bolsonaro'nun Lula'ya özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişilerin seçim tercihleri ​​hakkında soru sormasıyla yaşandı.

Senatör, "Mahkumların yüzde 60'ı neden size oy verdi?" diye sordu.

Silva, Flavio'nun babası olan eski cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'yu hedef alan bir provokasyonla karşılık verdi.

"Baban da dahil, yüzde 100'ünü istiyorum!" diye karşılık verdi.