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        Haberler Dünya Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem

        Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem

        Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 18:57 Güncelleme:
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        Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi.

        Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) de depremin büyüklüğünün 7 olduğunu açıkladı.

        Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2025'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, 120 kişi hayatını kaybetmişti.

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        #çin
        #Deprem
        #Tibet Özerk Bölgesi
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