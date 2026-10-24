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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletlerin 81. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletlerin 81. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşı karşıya bulunulan savaşlar, insani felaketler, iklim değişikliği, açlık ve yoksulluk, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi küresel sınamaların, Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluş misyonunun öneminin azalmadığını, bilakis arttığını gösterdiğini belirterek, "Bu noktada, BM Güvenlik Konseyinin daha adil, kapsayıcı ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulması bilhassa önemli hale gelmiştir. Gazze'de yaşanan ve 74 bini aşkın Gazzeli'nin hayatına mal olan soykırım başta olmak üzere, dünyanın diğer bölgelerine uzanan kriz ve çatışmalar, bu ihtiyacın ne denli acil olduğunu gözler önüne sermektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 17:00 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler mesajı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının 81. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Erdoğan, mesajında, BM'nin kuruluşunun 81. yıl dönümünü tebrik ederek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan BM çalışanlarını kutladı.

        İki dünya savaşının ardından "savaş felaketinden gelecek kuşakları koruma" iradesiyle kurulan BM'nin, uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası, kalkınma ve refahın teşviki için ilk günden bu yana önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

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        "Günümüzde karşı karşıya bulunduğumuz savaşlar, insani felaketler, iklim değişikliği, açlık ve yoksulluk, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi küresel sınamalar, BM'nin kuruluş misyonunun öneminin azalmadığını, bilakis arttığını gösteriyor. İnsanlık, bugün de BM Şartı'yla ortaya konulan müşterek iradenin hayata geçirildiği, savaşların sona erdiği ve kalıcı barışın hakim olduğu bir geleceği özlemle bekliyor. BM'nin üstlendiği bu ulvi sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmesi için tüm ülkelerin BM Şartı'na daha güçlü sahip çıkmaları ve Teşkilatın temel organlarının etkinliğinin artırılmasına dair reformları desteklemeleri insanlığın ortak menfaatine olmayı sürdürüyor. Bu noktada, BM Güvenlik Konseyinin daha adil, kapsayıcı ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulması bilhassa önemli hale gelmiştir. Gazze'de yaşanan ve 74 bini aşkın Gazzeli'nin hayatına mal olan soykırım başta olmak üzere, dünyanın diğer bölgelerine uzanan kriz ve çatışmalar, bu ihtiyacın ne denli acil olduğunu gözler önüne sermektedir."

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        Erdoğan, bu anlayışla, Genel Sekreter Guterres'in başlattığı BM80 Girişimi'ni desteklediğini, İstanbul'u bir BM merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda Teşkilatla yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Bu düşüncelerle 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü kutluyor, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla, uluslararası sistem ve onun merkezinde yer alan BM'nin daha etkin ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulmasına yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyorum." ifadesini kullandı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Birleşmiş Milletler
        #Guterres
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