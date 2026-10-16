Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü

Habertürk'te yayınlanan HT 360 programında, İstanbul'da yaşanan ve son 84 yılın en yüksek yağış rakamı olarak kayıtlara geçen sel felaketi tüm yönleriyle masaya yatırılıyor. Programın ilk bölümünde; kent genelinde hayatı felç eden şiddetli yağışlar ve dere yataklarındaki çarpık yapılaşmanın sonuçlar... Daha Fazla Göster

Habertürk'te yayınlanan HT 360 programında, İstanbul'da yaşanan ve son 84 yılın en yüksek yağış rakamı olarak kayıtlara geçen sel felaketi tüm yönleriyle masaya yatırılıyor. Programın ilk bölümünde; kent genelinde hayatı felç eden şiddetli yağışlar ve dere yataklarındaki çarpık yapılaşmanın sonuçları detaylandırılıyor. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış'ın katılımıyla; doğa olaylarının insan eliyle yapılan yanlış mimari ve şehir planlaması tercihleri sonucunda nasıl yıkıcı bir afete dönüştüğü ekranlara taşınıyor. Yayında; Birleşmiş Milletler'in "çoklu afet tehlikesi" tanımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin afet yönetim stratejileri ile Üsküdar ve Bergama'da yürütülen altyapı ıslah çalışmaları derinlemesine analiz ediliyor. Gündemin diğer öne çıkan başlıklarında ise; kum torbaları ve portatif sel bariyerleri gibi pratik çözümlerin olası hasarları azaltmadaki kritik rolüne dikkat çekilirken, sel sularına yaya veya araçla girilmesinin yarattığı hayati tehlikeler ve sahada alınması gereken acil durum önlemleri uzman tavsiyeleriyle ele alınıyor. Daha Az Göster