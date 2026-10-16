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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i kabul etti. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Başbakan Manet'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

        İki lider, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum.

        Kamboçya'nın savunma sanayi ürünlerimize yönelik ilgisinden memnunuz. Bu alanda ciddi bir potansiyele sahibiz. Kendileriyle iş birliğimizi inşallah geliştireceğiz.

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        Kamboçya ile ikili iş birliğimiz, küresel barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet ediyor.

        Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılması, son derece memnuniyet vericidir. Kendilerinin Filistin'de iki devletli çözüm temelindeki çalışmalara katkılarının süreceğine inanıyorum.

        Kamboçya makamları ile işbirliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz."

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