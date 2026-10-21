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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi, ticaret başta olmak üzere iş birliğimizi artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceğimizi belirtti.

        Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini tesis etmek için Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiğimizi, Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından üzüntü duyduğumuzu belirterek geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev’i, 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti."

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