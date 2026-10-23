Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen bakanları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.
Giriş: 23 Ekim 2026 - 20:08 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ