Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.