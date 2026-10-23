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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen bakanları kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen bakanları kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanları kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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        #Erdoğan
        #türkiye
        #toplantı
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