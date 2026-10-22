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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Macaristan'a gidecek

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Macaristan'a gidecek

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1956 Macar Devrimi ve Özgürlük Mücadelesi'nin 70. yıl dönümü dolayısıyla başkent Budapeşte'de düzenlenecek resmi anma etkinliklerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Macaristan'a gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 19:07 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Macaristan'a gidecek

        Ziyareti kapsamında, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile görüşecek Yılmaz, Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka tarafından düzenlenecek resepsiyona da katılacak.

        Yılmaz, daha sonra Macaristan Parlamentosundaki tören oturumuna iştirak edecek ve ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Baka tarafından kabul edilecek.

        Kossuth Lajos Meydanı'ndaki anma etkinliklerine katılacak Yılmaz'ın, aynı gün Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'nde Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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