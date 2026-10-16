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        Haberler Dünya Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 6,9 büyüklüğünde deprem

        Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 6,9 büyüklüğünde deprem

        Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda Türkiye saati ile 06.19'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin herhangi bir hasara ya da can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 08:13 Güncelleme:
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        Rusya'nın doğusunda 6.9'luk deprem

        Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası bölgesinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

        Merkez üssü Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde yer alan Kamçatka Yarımadası olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’nden (EMSC) yapılan açıklamada, sarsıntının Türkiye saati ile 06:35’te, 130 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

        İlk belirlemelere göre depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı aktarıldı.

        Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) da depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyururken, JMA’dan yapılan açıklamada sarsıntının 160 kilometre derinlikte kayda geçtiği ifade edildi.

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        Depremin herhangi bir hasara ya da can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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        #rusya
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