Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü

Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 14 Ekim 2026

Megakent İstanbul sele teslim oldu: Sağanak yağış devam edecek mi? Yollar göle döndü, binaları su bastı, araçlar mahsur kaldı: Motosikletlerin trafiğe çıkışı neden yasaklandı? TBMM gündemindeki 9 maddelik fon teklifinde neler var? Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy, Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özt... Daha Fazla Göster Megakent İstanbul sele teslim oldu: Sağanak yağış devam edecek mi? Yollar göle döndü, binaları su bastı, araçlar mahsur kaldı: Motosikletlerin trafiğe çıkışı neden yasaklandı? TBMM gündemindeki 9 maddelik fon teklifinde neler var? Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy, Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ile birlikte İstanbul'daki son durumu ve gündemin öne çıkan başlıklarını izleyicilere aktarıyor. Daha Az Göster