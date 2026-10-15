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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Çin Dışişleri Bakanı Yi ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 15:04 Güncelleme:
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        Bakan Fidan Çinli mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Bakü'de gerçekleştirilen CICA 7. Zirvesi marjında Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüşme yaptı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmiş ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmüştü.

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