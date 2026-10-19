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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Fidan, görüşmede, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meselelerini ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:43 Güncelleme:
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        Bakan Fidan Suudi mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

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        #hakan fidan
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        #haberler
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