Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Fidan, görüşmede, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meselelerini ele aldı
Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:43 Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.
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