Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bağdat'ta temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

TÜRK ŞİRKETLERİNE YATIRIM ÇAĞRISI

Irak Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Türkiye ile kapsamlı bir su anlaşması imzalanmasının ve Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Zeydi, Ankara'nın Irak'ın önemli ekonomik ortaklarından biri olmasını istediklerini ifade etti. Türk şirketlerini ülkedeki yatırım fırsatlarından yararlanmaya davet eden Zeydi, Irak hükümetinin yatırımları kolaylaştırmak ve şirketlerin faaliyetlerini desteklemek için gerekli adımları atacağını bildirdi.

ORTAK OPERASYON MERKEZİ GÜNDEMDE

Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği de ele alındı. Taraflar, çeşitli güvenlik meselelerinin çözümüne katkı sağlamak amacıyla ortak bir operasyon merkezi kurulması üzerinde durdu.

Ayrıca Türkiye ile Irak arasındaki sanayi iş birliğinin genişletilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

FİDAN'DAN KALKINMA YOLU PROJESİ VURGUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Irak Başbakanı Zeydi'ye iletti. Fidan, Irak'ı yeni hükümet kabinesinin tamamlanması ve İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını üstlenmesi dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye'nin Irak ile ilişkilerini güçlendirmeye ve ikili iş birliğini genişletmeye önem verdiğini belirten Fidan, daha önce imzalanan anlaşmaların ve mutabakatların uygulanmasının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, özellikle Kalkınma Yolu Projesi'nin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bütünleşmeyi güçlendireceğine dikkat çekerek projenin Türkiye, Irak ve bölge halklarının ortak çıkarları açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.