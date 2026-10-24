Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'ye müftü atamasına tepki

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'ye müftü atamasına tepki

        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'de sözde müftüler atayarak Batı Trakya Türk Azınlığının uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerini hiçe saydığını belirterek, "Yunanistan makamlarını, Azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanımaya ve atanmış müftüleri dayatma teşebbüslerinden vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 12:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

        Bakanlık, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamaları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

        Açıklamada, "Yunanistan, Gümülcine ve İskeçe’de sözde müftüler atayarak Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı sürdürmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

        Müftülük müessesesinin, Batı Trakya Türk Azınlığının dini, toplumsal ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, Yunanistan'ın, ülkede resmi bir azınlık olan Batı Trakya Türk Azınlığının kendi seçtiği müftüleri tanımamakta ısrar ederek azınlığın iradesini ve din özgürlüğünü göz ardı ettiği ve temel insan haklarına yönelik çarpık bakış açısını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

        REKLAM

        Açıklamada, "Yunanistan makamlarını, Azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanımaya ve atanmış müftüleri dayatma teşebbüslerinden vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da park halindeki cipte kanlı infaz

        İstanbul'da, park halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda araç içerisinde oturan 44 yaşındaki Eser Aktaş hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı (DHA)

        #dışişleri bakanlığı
        #yunanistan
        #Gümülcine
        #İskeçe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları