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        Haberler Dünya Donald Trump, oyunu kullandı

        Donald Trump, oyunu kullandı

        ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında erken oy kullanma işlemlerinin başladığı Florida'da oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:29 Güncelleme:
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        Donald Trump, oyunu kullandı

        ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump ile gittiği Palm Beach'teki bir seçim merkezinde oy verdi.

        Trump, böylece erken oy kullanma işlemlerinin başladığı gün Florida'da bizzat sandığa giderek oyunu kullanmış oldu.

        ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu ve herkesin şahsen seçim merkezlerine giderek oylarını kullanması gerektiğini ifade ediyordu.

        ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri sürüyor.

        *Fotoğraf: AP

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        #seçim
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