Donald Trump, oyunu kullandı

Yasal Bahis şirketlerini 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Ayşe GÜREL- Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL (DHA) - Spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek, skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı tespit edilen 'Spordata' isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, şirketi ve yasal bahis firmalarını 12 milyon lira zarara... Daha Fazla Göster Ayşe GÜREL- Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL (DHA) - Spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek, skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı tespit edilen 'Spordata' isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, şirketi ve yasal bahis firmalarını 12 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Tutuklanan O.B.'nin hesaplarında 192 milyon liralık para giriş çıkışı belirlenirken, olayla bağlantılı 8 şüpheli daha gözaltına alındı.(DHA) Daha Az Göster