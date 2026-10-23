Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump'tan LeBron James'e tepki

        Donald Trump'tan LeBron James'e tepki

        ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan milli marşı okunurken marşı dinlemeyip "saygısızlık" yaptığını belirttiği ünlü NBA oyuncusu LeBron James'in Amerikan halkından özür dilemesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 01:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'tan LeBron James'e tepki

        ABD Başkanı Trump, salı akşamı oynanan New York Knicks-Philadelphia 76ers maçındaki hareketleriyle gündeme gelen James'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

        Amerikan milli marşı okunurken yaptığı golf vuruşu ve şut atışları taklidi yapan James'i eleştiren Trump, "Milli Marşımızı dinlerken LeBron James ülkemize saygısızlık ediyor. En başından beri onun iyi biri olmadığını, tam bir utanç kaynağı olduğunu söylemiştim. LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği her şey uğruna canlarını feda eden tüm Amerikan savaşçılarından ve kahramanlarından özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Salı günü New York Knicks’e karşı oynanan James'in 76ers formasıyla çıktığı ilk karşılaşmadan önceki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

        Madison Square Garden’da oynanan maçtan önce milli marş çalınırken James, golf vuruşları taklidi yapıyor ve şut atışları çalışıyormuş gibi görünüyordu.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı

        İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi. Kuyumcunun yan tarafında bulunan eczane çalışanı yaralandı. Şüpheli bir kadının arabasını gasp ederek olay yerinden kaçtı. (İHA)

        #ABD
        #lebron james
        #trump
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Beşiktaş'ta kale düştü!
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması