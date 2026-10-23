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        Haberler Dünya Trump, El-Sayed'in "şiddet yanlısı bir cihatçı" olduğunu iddia etti

        Trump, El-Sayed'in "şiddet yanlısı bir cihatçı" olduğunu iddia etti

        ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinden Senato için yarışan Müslüman aday Abdul El-Sayed'in "acımasız, şiddet yanlısı bir cihatçı" olduğunu iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 19:31 Güncelleme:
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        El-Sayed'in "şiddet yanlısı bir cihatçı" olduğunu iddia etti

        Trump, Cumhuriyetçilerin Florida'daki seçim çalışmalarına destek için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarıyla konuştu.

        Ülke genelinde 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerle ilgili soruları cevaplayan Trump, Michigan'ın Demokrat Senato adayı El-Sayed için, "O, acımasız, şiddet yanlısı bir cihatçı." dedi.

        Trump, El-Sayed'in ABD yönetiminde yeri olmadığını ileri sürdü.

        Michigan'daki seçmenleri ikna etmek için El-Sayed'in Müslüman kimliğine atıfta bulunan Trump, "Aslında orta adı Muhammed. Bunu biliyor musunuz? Adı Abdul Muhammed. O bir sahtekar. Tamamen sahtekar ve sahtekarlara yer veremeyiz, veremezsiniz." ifadelerini kullandı.

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        Trump, El-Sayed'i ABD Kongresi'nde görmek istemediğini açıkça dile getirerek, "Bu adamı hayal edebiliyor musunuz? Müslüman Kardeşler'in bir üyesiydi, muhtemelen hala öyledir." diye konuştu.

        "Cumhuriyetçiler kazanacak, ama eğer bir çıkmaz yaşanırsa her şeyi veto ederim"

        Öte yandan, ara seçimleri kazanacaklarına olan inancını paylaşan Donald Trump, aksi takdirde "veto" kozunu devreye sokacağının sinyalini verdi.

        Trump, "Bence Cumhuriyetçiler kazanacak ama eğer bir çıkmaz yaşanırsa, ben her şeyi veto ederim, sonra Demokratlar gelir ve bir anlaşma yapmak isterler. Biz de hallederiz." dedi.

        ABD Başkanı, "Tarihe bakarsanız, böyle bir durum yaşanırsa, veto edersiniz, veto edersiniz, sonra onlar gelir ve ‘bunu nasıl hallederiz’ derler ve siz de bir anlaşma yaparsınız." ifadelerini kullandı.

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        Michigan'da ön seçim

        ABD'de kasımdaki ara seçimlerde Michigan eyaletinin Demokrat Senato adayını belirlemek üzere 5 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimi, Mısır asıllı Abdul El-Sayed kazanmıştı.

        El-Sayed, rakibi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ı geride bırakarak Demokratların Michigan eyaleti Senato adayı olmaya hak kazanmıştı.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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