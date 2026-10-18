ABD'de Trump protestosu

Protestoların organize edildiği NoKings internet sitesinde “seçimlerin saldırı altında” olduğu belirtilerek, “Seçimlerimize olan güveni sarsmak ve insanların seslerini duyurmalarını zorlaştırmak için ülke genelinde şu anda çeşitli girişimler yapılıyor. Demokrasimiz, her seçmen adayının korkutma, müdahale veya engeller olmadan özgürce katılım hakkına sahip olmasına bağlıdır.” ifadeleri paylaşıldı.