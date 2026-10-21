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        Haberler Dünya Fransa'da Mirage 2000D tipi savaş uçağı düştü

        Fransa'da Mirage 2000D tipi savaş uçağı düştü

        Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde Mirage 2000D tipi bir savaş uçağının düştüğü ve bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Fransa'da savaş uçağı düştü

        Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 22.40'da ülkenin kuzeydoğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Rogeville kentinde, Fransa Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Mirage 2000D tipi savaş uçağının düştüğü belirtildi.

        Açıklamada, uçağın, Nancy-Ochey 133 Hava Üssü'ne konuşlu avcı filosunda yer aldığı ve görev dönüşünde kaza yaptığı kaydedildi.

        Uçakta biri pilot, diğeri silah sistemleri subayı olmak üzere 2 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonrası bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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        Ayrıca açıklamada, kazanın nedenine ilişkin adli ve güvenlik soruşturması yürütüldüğü ifade edildi.

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        #Fransa
        #savaş uçağı
        #haberler
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