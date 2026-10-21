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        Haberler Dünya Fransa'daki eylemlerde 149 kişi tutuklandı

        Fransa'daki eylemlerde 149 kişi tutuklandı

        Fransa'da 17 Ekim'de başlayan eylemler kapsamında ortalığı kırıp döken veya yağmalama olaylarına karışan 149 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 01:14 Güncelleme:
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        Fransa'daki eylemlerde 149 kişi tutuklandı

        Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, hafta sonu düzenlenen sarı yeleklilerin eylemleri sırasında şiddet olaylarının yaşandığı kuzeydeki Lille kentini ziyaret etti.

        Darmanin, ziyareti kapsamında Lille Adli Mahkemesinde basına yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemleri kapsamındaki şiddet olaylarına karşı adaletin verdiği yanıttan memnun olduğunu dile getirdi.

        Eylemler kapsamında ortalığı kırıp döken veya yağmalama olaylarına karışan 149 şüphelinin tutuklandığını aktaran Darmanin, savcıların talimatlarına uygun olmayan tüm mahkeme kararlarını temyize taşımalarını istediğini belirtti.

        Ulusal basındaki haberlere göre, hafta sonu başkentte hayat pahalılığına karşı düzenlenen eylemler sırasında hayatını kaybeden 2 kişinin ölüm nedenlerinin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

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        Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Paris'te Cumhuriyet Meydanı yakınlarında 17 Ekim'de 59 yaşındaki bir kişi bilinci kapalı bir şekilde bulunmuştu.

        İlk yardım merkezine götürülen söz konusu kişi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        İlk belirlemelere göre fenalaşan 48 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni de 19 Ekim sabahı 01.10'da Paris'teki Berger Sokağı'nda bulundu.

        Fransa'daki eylemler

        Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

        Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

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        Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

        Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

        Eylemlerde iş yeri zarar görenler, hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

        Yüzlerce eylemci 18 Ekim'de tekrar Paris'te sokağa inmişti.

        Yerel makamlar olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

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