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        Haberler Dünya Fransa’da liselilerin ve çiftçilerin destek verdiği sarı yelekliler eylemde

        Fransa’da liselilerin ve çiftçilerin destek verdiği sarı yelekliler eylemde

        Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere, toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        Fransa'da sarı yelekliler de sokakta

        Yerel basında yer alan haberlere göre, 2018’de başlayan ve her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen sarı yelekliler hareketine eğitim koşullarının iyileştirilmesi için bir aydır eylem yapan liseliler, akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verdi.

        Fransa İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 500 farklı noktada eylemlerin olacağını açıkladı.

        Öte yandan Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte Elysee Sarayı, Başbakanlık Binası ve Champs-Elysees gibi önemli noktalarda eylem yapılmasını yasakladı.

        Yasağa rağmen ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde dükkan sahipleri mağazaların vitrinlerini panolarla kapattı ve cadde boyunca güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

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        Paris’te Cumhuriyet Meydanı’ndan Clichy Meydanı istikametine yapılacak yürüyüş ise yerel saatle 14.00’te başlayacak.

        Başkent Paris’in yanı sıra özellikle Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille şehirlerinde de eylemler sürüyor.

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        #Fransa
        #Sarı Yelekliler
        #protesto
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