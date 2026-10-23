"Hürmüz Boğazı’nda 2 süper tanker mayına çarptı"

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

İstanbul'da, boşanma aşamasındaki 51 yaşındaki Gülnur P.'nin restoranına toptan et ve tavuk satan kasap 63 yaşındaki Fikret Korkmaz, kadının eşi 66 yaşındaki Reşat P. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yaralı halde kaçan ve hastanede yakalanan şüphelinin, kasabı daha ... Daha Fazla Göster İstanbul'da, boşanma aşamasındaki 51 yaşındaki Gülnur P.'nin restoranına toptan et ve tavuk satan kasap 63 yaşındaki Fikret Korkmaz, kadının eşi 66 yaşındaki Reşat P. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yaralı halde kaçan ve hastanede yakalanan şüphelinin, kasabı daha önce de "Eşime mal vermeyeceksin" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.(İHA) Daha Az Göster