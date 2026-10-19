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        Haberler Dünya Ortadoğu Hürmüz'de bir tanker mayına çarptı

        Hürmüz'de bir tanker mayına çarptı

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinden izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını duyurarak, "Meydana gelen patlamanın ardından geminin makine dairesinde yangın çıkmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 06:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hürmüz'de bir tanker mayına çarptı

        İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nın güneyinden izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını duyurdu. DMO’dan yapılan açıklamada, "Mayına çarpan tankerde meydana gelen patlamanın ardından geminin makine dairesinde yangın çıkmıştır" denildi.

        "HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA SEYİR KURALLARINI HİÇE SAYDI"

        Kazaya karışan tankerin yolculuğunun başından itibaren "tüm konumlandırma ve navigasyon sistemlerini kapattığı" ve "Hürmüz Boğazı'nda seyir kurallarını hiçe saydığı" vurgulanarak, "Gemi boğazın yetkisiz güney rotasından geçmeye çalışmış, bu da kazaya yol açmıştır" hatırlatmasında bulunuldu. DMO’nun açıklamasında, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nden geçmeyi planlayan gemilerin navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmaları halinde sert ve kararlı tedbirlerle karşılaşacağı uyarısı yapıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hürmüz Boğazı
        #iran
        #İran Devrim Muhafızları
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