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        Haberler Dünya Husiler, Riyad'da iki hedefi vurduklarını duyurdu

        Husiler, Riyad'da iki hedefi vurduklarını duyurdu

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı ile Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı hedef aldıklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 05:52 Güncelleme:
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        Husiler, Riyad'da iki hedefi vurduklarını duyurdu

        Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını belirtti.

        Seri, "Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın ham petrol pompalama istasyonlarını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediklerini de aktardı.

        Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurmuştu.

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de Husilerin Riyad'ı hedef alan balistik füze saldırısının engellendiğini açıklamıştı.

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        Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

        DOĞU-BATI PETROL BORU HATTI

        "Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Suudi Arabistan'ın en önemli ham petrol taşıma hatlarından biri.

        AA'nın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco tarafından işletilen hat, ülkenin doğusundaki Abkayk bölgesinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya kadar yaklaşık 1200 kilometre uzanıyor.

        Tamamı Suudi Arabistan sınırları içinde bulunan hat, ham petrolü ülkenin doğusundaki üretim ve işleme merkezlerinden Kızıldeniz kıyısındaki rafineri ve ihracat tesislerine taşıyor.

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        Petroline, Suudi Arabistan'a petrolü Hürmüz Boğazı'ndan deniz yoluyla geçirmek zorunda kalmadan Kızıldeniz'e ulaştırabileceği kara üzerinden alternatif bir güzergah sağlıyor.

        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

        Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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        #YEMEN
        #Husiler
        #Riyad
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        #haberler
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