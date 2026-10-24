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        Haberler Dünya Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor

        Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor

        Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin havada önlendiğini bildirdi. Husiler ise, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki havalimanları ve petrol tesislerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 7 saldırı düzenlediklerini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 20:30 Güncelleme:
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        Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor

        Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin şarapnel parçalarının Mekke'deki Vadi Muğammes bölgesine, Cidde kentindeki Nuzhe Mahallesi'ne, Taif kentindeki Celil Vadisi'ne ve Rabığ iline bağlı Mestura köyünün merkezine düştüğü kaydedildi.

        Füze parçalarının düşmesi sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

        HUSİLER: 7 SALDIRI DÜZENLEDİK

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'in başkenti Sana'ya ve diğer bölgelerdeki sivil yerleşimlere 100 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

        Saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını ileri süren Seri, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana düzenlediği hava ve füze saldırılarının toplam sayısının 3 bin 123'e ulaştığını belirtti.

        Sözcü Seri, bu saldırılara karşılık kendilerinin de Suudi Arabistan'daki çeşitli hedeflere balistik füzeler ve İHA'larla 7 saldırı düzenlediklerini ifade etti.

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        Söz konusu saldırıların ilkinde Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın iki aşamada hedef alındığını aktaran Seri, ikinci saldırının Yenbu kentindeki ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesise, üçüncü saldırının ise Rabig Petrol Rafinerisi'ne düzenlendiğini öne sürdü.

        Seri, dördüncü saldırıda ham petrol pompalama istasyonları ile petrolü ülkenin doğusundan batısına taşıyan boru hattının hedef alındığını iddia etti.

        Beşinci saldırıda Demmam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldıklarını ve saldırı nedeniyle havalimanındaki hava trafiğinin durduğunu ileri süren Seri, altıncı saldırıda Necran Havalimanı'nın, yedinci saldırıda ise Hamis Muşayt'taki hava üssünün hedef alındığını kaydetti.

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        Saldırıların hedeflerine isabet ettiğini savunan Seri, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırıları sona erene ve Yemen'e uygulanan abluka kaldırılana kadar saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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        #suudi arabistan
        #Husiler
        #Saldırı
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