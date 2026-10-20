Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İngiltere'den Suudi Arabistan'a askeri destek kararı

        İngiltere'den Suudi Arabistan'a askeri destek kararı

        İngiltere, Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı savunma desteği vermek amacıyla Suudi Arabistan'a savaş uçakları ve bir nakliye uçağı gönderme kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 18:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İngiltere'den Suudi Arabistan'a askeri destek

        İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a Yemen'deki Husilere karşı kendini savunması için askeri destek vereceği belirtildi.

        Açıklamada Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı Eurofighter Typhoon jetlerinin Suudi Arabistan'daki kritik altyapıyı ve şehirleri Husilerin hava saldırılarına karşı savunmak için bölgeye gönderileceği kaydedildi.

        Suudi Arabistan'ın savunma amaçlı faaliyetlerine destek verileceği vurgulanan açıklamada, "Uçaklar sadece savunma rolü üstlenecek ve Husilere yönelik herhangi bir saldırıda yer almayacak. İngiltere ayrıca Suudi Arabistan'ın askeri malzemelerinin ve Suudi askeri yetkililere destek verecek İngiliz askeri danışmanların nakliyesi için bir A400M tipi nakliye uçağı da gönderecek." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Açıklamada, İngiltere'nin daha önce de Suudi Arabistan'a kendisini savunması için askeri destek verdiğinden söz edilerek, "Husilerin bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimleri ve Orta Doğu'nun güvenliğini baltalamaya yönelik adımları kabul edilemez. Bu pervasız adımlar Yemen'de zaten yıkıcı noktaya ulaşmış insani durumu derinleştirmektedir. İngiltere'nin ulusal ekonomik ve güvenlik çıkarları için başarılı olmamaları gerekmektedir." değerlendirmeleri yapıldı.

        Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde artan şiddetin İngiltere'ye de doğrudan etkileri olduğu aktarılan açıklamada, Savunma Bakanı Wes Streeting'in görüşlerine de yer verildi.

        REKLAM

        Streeting, "Husilerin, alçakça müttefikimiz Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Riyad'daki havalimanının hedef alınması Husilerin bölgedeki tansiyonu artırmak istediğini özellikle gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Suudi Arabistan'a gönderilecek savaş uçaklarıyla ilgili kararı bu nedenle onayladığının altını çizen Streeting, "RAF Typhoon jetleri, Suudi Arabistan hava sahasını insansız hava araçları ve füzelerden korumak için savunma görevini yürütecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Streeting, konuya ilişkin İngiltere Parlamentosuna gönderdiği yazılı bir açıklamada ise uçakların Suudi Arabistan kentlerini, halkını ve altyapısını savunmak için bölgeye gideceğini yineledi.

        REKLAM

        Daha önce Suudi Arabistan'a gönderilen yakıt ikmal uçağının da görev süresinin 90 gün uzatıldığına işaret eden Streeting, "Suudi Arabistan ve meşru Yemen hükümetinin kendisini savunma hakkını destekliyoruz. İngiltere ayrıca uluslararası gemi trafiğinin tehdit edilmesini ya da fidye için kullanılmasını kabul etmeyecek." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: "Kalıcı çözüm için dönüşüm sürecini başlatmalıyız"

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ile birlikte Alibeyköy Deresi çevresinde selden zarar gören evleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Bölgede 76 bina ve 100'ün üzerinde konutun bulunduğunu belirten Özdemir, kalıcı çözüm için ye...
        #İngiltere
        #suudi arabistan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar