İran: Mekke İttifakı üyeleri Tahran'ı ziyaret edecek

Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 22 Ekim 2026

Türkiye-Libya deniz yetki alanı anlaşması ve İstanbul'daki 7 Dışişleri Bakanı toplantısı gündemin sıcak başlıkları olarak öne çıkıyor. Habertürk ekranlarında, Türkiye'nin dış politika hamleleri ve bölgesel güvenlik stratejileri tüm detaylarıyla değerlendiriliyor. Türkiye-Libya deniz yetki alanı anla... Daha Fazla Göster Türkiye-Libya deniz yetki alanı anlaşması ve İstanbul'daki 7 Dışişleri Bakanı toplantısı gündemin sıcak başlıkları olarak öne çıkıyor. Habertürk ekranlarında, Türkiye'nin dış politika hamleleri ve bölgesel güvenlik stratejileri tüm detaylarıyla değerlendiriliyor. Türkiye-Libya deniz yetki alanı anlaşması ile Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması süreci masaya yatırılırken, İstanbul'da bir araya gelen 7 Dışişleri Bakanı toplantısının bölge barışına katkıları analiz ediliyor. Ayrıca, Numan Kurtulmuş'un terörsüz Türkiye vurgusu yaptığı açıklamaları ve siyasi gündemin bir diğer önemli başlığı olan terörle mücadele kararlılığı mercek altına alınıyor. Programda, hukuki süreçlerin seyri de yakından takip ediliyor. Elif Mavi davası iddianamesi üzerinden yargı sürecinde gelinen son nokta ve kamuoyunun beklentileri hukukçuların görüşleriyle ekranlara taşınıyor. Güncel siyasi gelişmelerden toplumsal olaylara kadar Türkiye'nin nabzını tutan başlıklar, uzman konukların yorumlarıyla Habertürk'te değerlendiriliyor. Daha Az Göster