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        Haberler Dünya İran Ordusu Sözcüsü, ABD'nin bölgeyi terk etmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi

        İran Ordusu Sözcüsü, ABD'nin bölgeyi terk etmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi

        İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, ABD'nin bölgeyi terk etmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirterek, böylece güvenliğin bölge ülkeleri eliyle sağlanacağı ve küresel ekonominin iyileşeceği değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        İran: ABD çekilirse Hürmüz açılır

        Ekreminia, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı’na ilişkin paylaşım yaptı.

        Boğazın gemi trafiğine açılmasının ABD’ye bağlı olduğunu ifade eden Ekreminia, “Amerika bölgeyi terk ederse Hürmüz Boğazı açılacak, bölgesel ülkelerin katılımıyla kolektif güvenlik sağlanacak ve küresel ekonomi iyileşecektir.” değerlendirmesinde bulundu

        İranlı Sözcü, ABD’nin bölgeyi terk etmemesi durumunda, ABD’yi bölgeden çıkaracaklarını söyledi.

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        #iran
        #ABD
        #Hürmüz Boğazı
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