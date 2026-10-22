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        Haberler Dünya "İran petrol fiyatlarını yükseltmek için her şeyi yapıyor"

        "İran petrol fiyatlarını yükseltmek için her şeyi yapıyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde İran'ın petrol fiyatlarını yükseltmek için "her şeyi" yaptığını savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 21:10 Güncelleme:
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        "İran petrol fiyatlarını yükseltmek için her şeyi yapıyor"

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimini hedef aldı.

        3 Kasım'da yapılacak kritik Kongre ara seçimleri öncesinde Amerikan kamuoyunun gündemindeki başlıklardan biri olan akaryakıt fiyatlarına dikkat çeken Trump, bu konuda İran'ı suçladı.

        Trump, "İran, ABD'de yapılacak ara seçimler öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hatta sahte saldırılar, mayınlar ve benzeri her türlü şeyi uyduruyorlar, çünkü şu anda Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol miktarı, çatışmanın başlamasından önceki döneme kıyasla bile daha fazla." ifadelerini kullandı.

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        İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı söylemini de yineleyen ABD Başkanı ayrıca, Tahran'ın "75 bin protestocuyu" da öldürdüğünü iddia etti.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #trump
        #ABD
        #iran
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