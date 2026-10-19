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        Haberler Dünya İran’dan vatandaşlarına Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat uyarısı

        İran’dan vatandaşlarına Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat uyarısı

        İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Fransa, Belçika ve İtalya'ya seyahat etme konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        İran'dan vatandaşlarına seyahat uyarısı

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının mecbur kalmadıkça "bozulan kamu düzeni ve güvensizlik" nedeni ile Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

        Açıklamada ayrıca, halihazırda Fransa, Belçika ve İtalya’da bulunan İran vatandaşlarına da gerginliğin yüksek olduğu alanlara gitmemeleri uyarısı yapıldı.

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        #iran
        #SEYAHAT
        #haberler
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