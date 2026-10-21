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        Haberler Dünya "İsrail uçakları İran sınırına yakın uçuş gerçekleştirdi" iddiası

        "İsrail uçakları İran sınırına yakın uçuş gerçekleştirdi" iddiası

        İsrail'e ait savaş uçaklarının 19 Ekim Pazartesi günü İran sınırına yakın noktalarda uçuş gerçekleştirerek "güç gösterisinde" bulunduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 23:57 Güncelleme:
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        "İsrail, İran sınırına yakın uçuş gerçekleştirdi" iddiası

        Axios'un İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, geçen pazartesi günü İsrail savaş uçakları İran sınırına kadar uzanan sorti gerçekleştirdi.

        İsrailli ve ABD'li yetkililer, bu uçuşların sıra dışı olmadığını ve İran'ı caydırmayı amaçladığını savundu.

        Yetkililer, uçuşa onlarca savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağının katıldığını belirterek, uçakların Suriye ve Irak hava sahalarından geçerek İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosuyla uyumlu bir rota izlediğini aktardı.

        Uçakların daha sonra İran sınırına yaklaştıkları noktada geri dönerek İsrail'e ulaştığını ifade eden yetkililer, İsrail'in tatbikat konusunda ABD'yi önceden bilgilendirdiğini ve operasyonu "güç gösterisi" niteliğinde bir eğitim tatbikatı olarak tanımladığını ileri sürdü.

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        Bazı ABD'li yetkililer, İsrail tarafının İran'ın hava savunma sistemlerinin bu uçuşları tespit edeceğinin farkında olarak bu sortileri gerçekleştirdiğini ifade ederek, İsrail'in İran tarafının uçaklara ateş açmasını ummuş olabileceğini, böylece İran'a karşı saldırı başlatmak için bir gerekçe elde etmeyi hedeflediği izlenimine kapıldıklarını dile getirdi.

        *Fotoğraf: EPA, temsilidir

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        #israil
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