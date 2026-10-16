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        Haberler Dünya İsrail'in Suudi Arabistan'a "yardımcı" olduğunu savundu

        İsrail'in Suudi Arabistan'a "yardımcı" olduğunu savundu

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Yemen konusunda Husilere karşı Suudi Arabistan'a "yardımcı" olduğunu savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 22:04 Güncelleme:
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        İsrail'in Suudi Arabistan'a "yardımcı" olduğunu savundu

        ABD Başkanı Trump, Georgia'da düzenleyeceği bir seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

        Trump, İsrail'in Suudi Arabistan'a Husiler konusunda destek önerisiyle ilgili iddialara ilişkin, "İsrail, Suudi Arabistan'a epey yardımcı oldu." dedi.

        Riyad'ın yardım önerisini kabul etmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği hususunda ise Trump, "Evet, kesinlikle düşünüyorum." yanıtını verdi.

        Starlink'le ilgili iddiayı reddetti

        Donald Trump, "Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internetin kesilmesi ya da yavaşlatılmasını emrettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

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        Trump, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydu ağının, Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetiyle ilgili kendisinin herhangi bir talimat vermediğini söyledi.

        Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internet paketinin hızında sınırlama yapılması konusundaki soruya Trump, "Bunu ben yapmadım, Elon’un da yaptığını sanmıyorum." yanıtını verdi.

        ABD Başkanı, söz konusu hizmetin önceki gibi devam ettiğini düşündüğünü kaydetti.

        Zelenskiy, Starlink'in kullanımının sınırlandığını söylemişti

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink’in Ukrayna’da tamamen kapatılmadığını ancak hız kısıtlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani amaçlarla kullanımının sınırlandığını belirtmişti.

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        Brüksel’de düzenlenen AB Liderleri Zirvesi'nde konuşan Zelenskiy, Beyaz Saray’dan hizmetin tamamen yeniden sağlanacağına dair sinyaller aldığını kaydetmişti.

        Ukrayna, StarShield sisteminin yavaşladığını açıklamıştı

        Zelenskiy'nin savunma teknolojisi alanlarının geliştirilmesi konusundaki danışmanı Sergiy Beskrestnov, Starlink sisteminin, Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinin çalışma hızına "kısıtlama getirdiği" açıklamasını yapmıştı.

        Bu kısıtlamanın "StarShield" adlı hizmetin askeri paketi için geçerli olduğunu aktaran Beskrestnov, "Savunma güçlerimize bu sınır hakkında bilgi verilmedi ve bu durum, bir dizi görevin aksamasına neden oldu. Bu gelişme açıkça bir tesadüf değildir ve mevcut siyasi durumla ilgilidir." ifadelerini kullanmıştı.

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        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #israil
        #suudi arabistan
        #Husiler
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