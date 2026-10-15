İsrail’in aşırı sağcı hükümeti, ülke genelinde olağanüstü hali ABD'deki ara seçimlere kadar uzatıyor

Dilek Gül ile HT 360 - 14 Ekim 2026

Habertürk'te yayınlanan HT 360 programında, Ortadoğu'daki sıcak gelişmeler ve yurt gündeminin öne çıkan maddeleri masaya yatırılıyor. Programın ilk bölümünde; Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın havalimanları ve stratejik altyapılarına yönelik saldırıları detaylandırılıyor. Suudi Arabistan'ın 83... Daha Fazla Göster Habertürk'te yayınlanan HT 360 programında, Ortadoğu'daki sıcak gelişmeler ve yurt gündeminin öne çıkan maddeleri masaya yatırılıyor. Programın ilk bölümünde; Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın havalimanları ve stratejik altyapılarına yönelik saldırıları detaylandırılıyor. Suudi Arabistan'ın 83 milyar dolarlık devasa savunma bütçesine, Patriot ve THAAD hava savunma sistemlerine rağmen ucuz maliyetli dron (İHA) sürüleri karşısında yaşadığı güvenlik zafiyeti ekranlara taşınıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Salık ve Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay'ın katılımıyla; Husilerin küresel bir güce dönüşme süreci, arkalarındaki olası İran desteği ve asimetrik savaşın bölgesel dengelere etkisi analiz ediliyor. Gündemin diğer öne çıkan başlıklarında ise; Halk TV'ye kayyum atanması ve Cafer Mahiroğlu'nun şirketlerine el konulmasına ilişkin hukuki süreçler aktarılırken, İstanbul'da etkisini sürdüren ve Başakşehir'de yolları su altında bırakan olumsuz hava koşulları sahadan canlı bağlantılarla ele alınıyor. Daha Az Göster