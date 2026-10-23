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        Haberler Dünya İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Filistin yönetiminin "lağvedilmesini" istedi

        İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Filistin yönetiminin "lağvedilmesini" istedi

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, El Halil'deki çatışmanın ardından Filistin yönetiminin "lağvedilmesini" istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        İsrail aşırı sağı: Filistin yönetimi lağvedilsin

        Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda, Filistinliler ile İsraillilerin kullandığı ortak alanların kapatılmasını savundu.

        Aşırı sağcı Bakan, Filistinlilerin hareket özgürlüğünü küçümseyerek, Filistin yönetiminin lağvedilmesini istedi.

        İsrail ordusu, sabah saatlerinde çıkan ve 2 Filistinlinin öldüğü, ikisi ağır 5 İsraillinin yaralandığı silahlı çatışma sonrası El Halil kentindeki baskınları artırdı.

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        #israil
        #Filistin
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