İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Filistin yönetiminin "lağvedilmesini" istedi

Emekli astsubay kardeşlerin kavgası kanlı bitti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, emekli astsubay oldukları öğrenilen 65 yaşındaki Bilgetekin G. ile kardeşi 62 yaşındaki Ali Aytekin G. arasında çıkan kavgada, ağabeyin silahını ateşlemesi sonucu kardeşi Ali Aytekin G. hayatını kaybetti. Ölen kardeşin sosyal medya üzerinden ağabeyine hakaret ettiği iddia e... Daha Fazla Göster İzmir'in Çiğli ilçesinde, emekli astsubay oldukları öğrenilen 65 yaşındaki Bilgetekin G. ile kardeşi 62 yaşındaki Ali Aytekin G. arasında çıkan kavgada, ağabeyin silahını ateşlemesi sonucu kardeşi Ali Aytekin G. hayatını kaybetti. Ölen kardeşin sosyal medya üzerinden ağabeyine hakaret ettiği iddia edildi (DHA) Daha Az Göster