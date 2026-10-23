İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Filistin yönetiminin "lağvedilmesini" istedi
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, El Halil'deki çatışmanın ardından Filistin yönetiminin "lağvedilmesini" istedi.
Giriş: 23 Ekim 2026 - 11:18 Güncelleme:
Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda, Filistinliler ile İsraillilerin kullandığı ortak alanların kapatılmasını savundu.
Aşırı sağcı Bakan, Filistinlilerin hareket özgürlüğünü küçümseyerek, Filistin yönetiminin lağvedilmesini istedi.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde çıkan ve 2 Filistinlinin öldüğü, ikisi ağır 5 İsraillinin yaralandığı silahlı çatışma sonrası El Halil kentindeki baskınları artırdı.
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