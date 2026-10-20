Kolombiya'da yasa dışı altın madeninde göçük: 14 ölü

Narino yönetim bölgesine bağlı, El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki madende göçük meydana geldi. AA'nın haberine göre göçükte 14 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralanan 7 kişinin tedavisine başlandığı bildirildi.

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "Şu andaki önceliğimiz yaşamı korumak, ailelerimizin yanında olmak ve bu acı acil durum karşısında zamanında müdahale sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, göçük altında halen madencilerin bulunduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Göçüğün meydana geldiği bölge, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı madencilik gelirlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla biliniyor. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların bölge sakinleri ve arama kurtarma ekiplerince kepçeler yardımıyla çıkarıldığını kaydetti.

Ağustos ayında Kolombiya'nın aynı bölgesinde meydana gelen benzer bir maden kazasında 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kaynaklarına göre, yasa dışı altın madenciliği ve uyuşturucu kaçakçılığı, solcu gerilla grupları ve suç örgütlerinin başlıca gelir kaynakları arasında yer alıyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.