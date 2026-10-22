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        Haberler Dünya Microsoft'tan siber saldırı açıklaması

        Microsoft'tan siber saldırı açıklaması

        ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Çin devletiyle bağlantılı bir siber aktörün yapay zeka destekli araçlar kullanarak dünya genelinde yüzlerce kuruluşu hedef aldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 04:53 Güncelleme:
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        Microsoft'tan siber saldırı açıklaması

        Microsoft Güvenlik Araştırmaları ve Microsoft Tehdit İstihbaratı ekiplerinin hazırladığı blog yazısında, Çin devletiyle bağlantılı "Storm-0940" adlı siber aktörün, eylül ayında çeşitli sektörlerdeki yüzlerce kuruluşu hedef alan saldırıları otomatikleştirmek için yapay zeka destekli sızma testi çerçevesi "ARTEX"i kullandığı belirtildi.

        Saldırıların birçoğunda aktörün kuruluşların bulut altyapılarına ayrıcalıklı erişim elde ettiği aktarılan yazıda, bazı vakalarda ilk hedef belirleme aşamasından ayrıcalıklı erişim sağlanmasına kadar geçen sürenin 3 saatten kısa olduğu kaydedildi.

        AA'nın haberine göre, yazıda, havacılık ve savunma, otomotiv, kimya, enerji, finansal hizmetler, kamu, hukuk, imalat, medya, askeri, yarı iletkenler, yazılım, teknoloji, düşünce kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların hedef alınan sektörler arasında olduğu bildirildi.

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        Ayrıca yazıda, Microsoft'un "Storm-0940"ın kısa süre önce kamuoyuna açıklanan ConnectWise tedarik zinciri ihlalinden sorumlu olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

        ConnectWise, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, ConnectWise Cloud Backup ortamıyla bağlantılı yetkisiz erişim girişimlerini araştırdığını duyurmuştu.

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