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        Milano-Cidde uçağında bomba ihbarı

        İtalya'nın Milano kentinden Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek için havalanan bir yolcu uçağı, "bomba" ihbarı üzerine Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı. Güvenlik kontrollerinde, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 01:55 Güncelleme:
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        Milano-Cidde uçağında bomba ihbarı

        Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolu’nun Milano-Cidde seferini gerçekleştirmek üzere bugün yerel saatle 14.45 civarında Milano Malpensa'dan havalanan "A320" tipi yolcu uçağı, bir süre sonra bomba tehdidi sebebiyle Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı.

        AA'nın aktardığı habere göre, içinde 83 yolcu ve 10 mürettebat bulunduğu belirtilen yolcu uçağı, Fiumicino Havalimanı'na indikten sonra güvenlik kontrollerinden geçirildi. Kontroller neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

        Uçağın yolcularını alarak gece saatlerinde Cidde'ye gitmek üzere Roma'dan ayrılması bekleniyor.

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        #italya
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        #milano
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