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        Haberler Dünya Netanyahu'dan Trump'a İran mesajı: Bitirmemiz gereken bir iş var

        Netanyahu'dan Trump'a İran mesajı: Bitirmemiz gereken bir iş var

        İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim'de gerçekleşecek seçimlerde kendisine destek verdiği için ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti ve İran'a olası yeni saldırıları işaret ederek, "Donald (İran'da), bitirmemiz gereken bir iş var. Bunu siz de söylediniz ve bunu birlikte bitireceğiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 07:33 Güncelleme:
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        Netanyahu'dan Trump'a İran mesajı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde İran'a olası yeni saldırılara atıfla, "Bitirmemiz gereken bir iş var." dedi.

        Başbakan Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinin videosunu yayımladı.

        İsrail’de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde kendisine destek verdiği için Trump'a teşekkür eden Netanyahu, İran’a olası yeni saldırılara işaret ederek, "Donald (İran’da), bitirmemiz gereken bir iş var. Bunu siz de söylediniz ve bunu birlikte bitireceğiz. Bunu başka kimse yapmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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        Netanyahu, ABD ile beraber hareket etmelerinin sonucunda daha fazla ülkenin İsrail ile normalleşmeyi içeren Abraham Anlaşmaları'na katılacağını ileri sürerek "ABD'deki insanlar şunu bilmeli ki sen onlar için en büyük tehdit olan nükleer bir İran'a karşı durdun." diye konuştu.

        Netanyahu’ya seçimlerde desteğini açıkladığı metni bizzat kendisinin kaleme aldığını belirten Trump ise, "Sen bir savaşçısın. Kendi ülken ve muhtemelen diğer bazıları tarafından haksızlığa uğradın… Ama sen büyük bir savaşçısın ve bunu kanıtlayacağız." dedi.

        Trump, "Bu desteği zaten en başından beri verecektim. Açıkçası ezici bir zafer kazanacağını düşünüyorum. Yanımda görmek istediğim adam sensin, Bibi (Netanyahu)." ifadelerini kullandı.

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        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıklamıştı.

        Trump, "İsrail'in Büyük Halkına" başlığıyla sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun "büyük bir savaşçı" ve İran’a karşı mücadelede ABD’nin "büyük barış ortağı" olduğunu savunmuştu.

        İran'a hitaben "Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz." diyen Trump, İsrail'in Netanyahu'dan başka bir lider seçmesi durumunda, buna niyeti olmasa da ABD'nin bu işi kendisi yapmak zorunda kalacağını belirtmişti.

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