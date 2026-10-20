Protestoların içinden bir öğrenci, Habertürk'e konuştu: Fransa'da atmosfer nasıl?

Fransa'da protesto gösterilerinin en şiddetli sürdüğü kentlerden biri olan Lyon'da öğrenim gören bir öğrenci, kentteki atmosferi ve eylemlerin geldiği noktayı Habertürk'e aktardı.

Eylül ayında lise öğrencilerinin başlattığı protestoların giderek büyüdüğünü ve halkın geri kalan kesiminin kendi taleplerini de ekleyerek protestolara katıldığını belirten öğrenci, Fransa'da aşırı sağın hakim olduğu medya organlarının toplumun taleplerindense yaşanan şiddet olaylarına yoğunlaştığını belirtti.

Fransız yöneticilerin söylemlerinin de protestoların asıl sebeplerinden ziyade şiddet sonucunu konu edindiğini; bu yolla protestoların çıkış noktasının bir tartışma konusu olmasından uzaklaştığını söyleyen Lyon sakini öğrenci, taleplerinin herkes için kaliteli eğitim hakkı olduğunu vurguluyor.

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Habertürk'e konuşan kaynağa göre ülkedeki her 10 okuldan 1'i harap durumda. Hamamböcekleri ve fare gibi ciddi hijyen sorunları da mevcut. Ülkedeki okulların yarısından fazlasında öğretmen eksiği var. Matematik öğretmeni görmeden 1 yıl eğitim öğretim dönemini tamamlayan öğrenciler var.

Üniversite öğrencilerinde ise durum pek farklı değil; La Relève et la Peste'e göre her 5 öğrenciden 1'i öğün atlamak zorunda kalıyor.

Ülke içindeki sosyo-ekonomik farkın çarpıcı boyutta olduğunu belirten protestocu, göçmen ailelerin çocuklarının varlıklı bölgelerden gelen çocuklara kıyasla eğitimin her alanında ciddi eşitsizlikle yüz yüze geldiğini ifade ediyor.

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Protestolara katılan ve çoğunlukla barışçıl bir havada taleplerin seslendirildiğini söyleyen öğrenci, protesto gösterilerinin bu kadar büyümesinin bir sebebinin de polis şiddeti olduğunu belirtiyor. Fransa, Avrupa’da sağır edici el bombalarının kullanımına izin veren tek ülke. Bu da birçok ciddi yaralanmaya sebep oluyor.

Protestocuların taleplerinin ve hükümetin bu taleplere bakışının arasında hala ciddi boşluklar olduğunu belirten öğrenci, ülkede yaşanan şiddet olaylarının sebebinin de bu boşluklar olduğunu vurguluyor. Şiddetin son bulması için hem devletin hem de toplumun toplumsal barış mutabakatına tekrar varması gerektiği açık.

Fransa'da devam eden protesto gösterileri

Fransa'da lise öğrencileri kalitesiz ve hijyenden uzak okullar, yetersiz öğretmen ve çalışmayan sistemlerden şikayet ederek yaklaşık 1 aydır protesto gösterileri düzenliyor.

Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi Haberi Görüntüle

Lise öğrencilerinin taleplerinin hükümet tarafından karşılanamaması ve Fransız polisinin eylemlere sert müdahalesi sonucu protestolara toplumun geniş kesimleri katılım gösterdi.

Başbakanlık, Lille, Douai ve Wattignies kentlerinin de belirli bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Lyon Valiliğinden yapılan açıklamada da 21.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Açıklamada milletvekilleri ve gazeteciler gibi mesleklerini icra eden bazı kesimlerin yasak kapsamına alınmayacağı belirtildi.

Ayrıca, Lyon'daki bazı kamu alanlarında da 18.00 ile 21.00 saatleri arasında eylemlerin yasaklandığı kaydedildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hafta sonu şiddet ve yağmalama sahnelerinin yaşandığı gösterilerin ardından valilere bu akşamdan itibaren ülkedeki bazı yerlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatını verdi.