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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırılarında 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırılarında 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

        Rusya, Ukrayna'nın düzenlediği İHA saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı

        Rus yetkililer, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Voronej ve Belgorod bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

        Bölge üzerinde 100'den fazla İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini kaydeden Gusev, "Terör saldırısı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

        Gusev, Voronej’in sol yakasındaki banliyö bölgesinde seyir halindeki trene İHA parçalarının düşmesi sonucu yaralıların bulunduğunu belirtti.

        Belgorod'da 2 kişi öldü

        Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya hesabından, gece bölgeye yönelik düzenlenen İHA saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Şuvayev, saldırılar sonucu sivil altyapı tesisleriyle çok katlı binaların hasar gördüğünü aktardı.

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