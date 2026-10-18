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        Haberler Dünya Sergey Lavrov: Zelenskiy, müzakere istemiyor

        Sergey Lavrov: Zelenskiy, müzakere istemiyor

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Kiev'in belirli bir mutabakata ulaştığı durumda Ukrayna'nın Rus sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini söyleyerek, "Bundan çıkardığımız tek bir sonuç var: (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy müzakere istemiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 21:14 Güncelleme:
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        Lavrov: Zelenskiy, müzakere istemiyor

        Lavrov, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki 9. Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Bahreyn’deki toplantı esnasında Rusya ile ABD arasındaki dizel yakıt anlaşmasının ele alınıp alınmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Lavrov, "Moskova ile Washington arasındaki dizel anlaşması, Moskova ve Washington'u ilgilendiren bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

        Avrupa Birliği'nde (AB) söz konusu anlaşmanın Ukrayna'ya ihanet olarak değerlendirildiğini belirten Lavrov, "Zelenskiy ise Rus dizel yakıtının ihracatı konusunun kendisiyle çözülmesi gerektiğini, çünkü buna yalnızca kendisinin izin verebileceğini söylüyor. Ancak bu artık enerji güvenliği alanına değil, kendini reklam etme ve yeni bir maskaralık alanına giriyor." ifadelerini kullandı.

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        Lavrov, Zelenskiy'in uluslararası toplumun dikkatini üzerinde tutmaya çalıştığını dile getirerek, Ukrayna yönetiminin Batılı ülkelerden talep ettiği milyarlarca dolarlık yardımları hatırlattı.

        Rusya’nın ev sahipliğinde Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu yapılacak

        Enerji güvenliğinin ülkeleri birleştiren ortak konulardan biri olduğunu vurgulayan Lavrov, Rusya'nın OPEC+ ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu çerçevesinde işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.

        Lavrov, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun 28-29 Ekim'de Moskova'da düzenlenecek zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliği yapacağını, burada küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşturulmasına yönelik kararlar alınacağına inandığını söyledi.

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        Avrupa ülkelerini Ukrayna yönetimini desteklemek amacıyla enerji piyasalarına zarar vermekle suçlayan Lavrov, bu ülkelerin Ukrayna'nın Rusya'daki sivil altyapıya ve petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını da teşvik ettiği yorumunda bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi üzerine Moskova ile Kiev arasında birçok kez anlayış birliğine varıldığını, müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda belirli mutabakatlara ulaşıldığını hatırlatan Lavrov, bu durumla beraber Ukrayna’nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini, sivil tesisleri ve sivilleri özellikle hedef seçtiğini söyledi.

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        “Dolayısıyla bundan çıkardığımız tek bir sonuç var: Zelenskiy müzakere istemiyor.” diyen Lavrov, Zelenskiy'in 2019'da Paris'te varılan mutabakatların uygulanmasını engellediğini, 2025 yazında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri de sonlandırdığını dile getirdi.

        Abu Dabi'de düzenlenen üçlü görüşmenin ardından da Rusya'nın girişimi dışında herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini aktaran Lavrov, "Zelenskiy anlaşmaya varılması yönünde ilerlemek bile istemiyor. Bu açık. Görünüşe göre bunun nedeni, Rusya ve ABD için kabul edilebilir herhangi bir anlaşmanın kendi yönetiminin ve şahsen kendisinin sonu anlamına geleceğini bilmesi." ifadelerini kullandı.

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        #rusya
        #Ukrayna
        #Lavrov
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