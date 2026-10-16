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        Haberler Dünya ABD’de ilkokula silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti

        ABD’de ilkokula silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti

        ABD'nin Oregon eyaletinde bir ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. 15-16 yaşında olduğu öğrenilen saldırgan, aralarında öğrencilerin de olduğu 5 kişiyi öldürdükten sonra ölü olarak yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 07:36 Güncelleme:
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        ABD'de ilkokula silahlı saldırı!

        ABD’nin Oregon eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti. 15-16 yaşlarında olduğu öne sürülen saldırganın olay yerinde ölü olarak bulunduğu bildirilirken, şüphelinin ölü sayısına dahil olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

        ABD’nin Oregon eyaletindeki Bend kentinde bulunan Silver Rail İlkokulunda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; saat 12.59’da okul yakınındaki bir araca ateş açan bir saldırgan, daha sonra okula girerek içeridekileri hedef aldı.

        Yapılan çok sayıda ihbarın ardından yaklaşık 3 dakika içinde olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler saldırganın vurularak öldüğünü tespit etti. Bend Polisi Sözcüsü Sheila Miller, düzenlediği basın toplantısında saldırganın kim tarafından vurulduğunun henüz netlik kazanmadığını aktardı. Miller, en az 2 yaralının St. Charles Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını ve yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

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        SALDIRGANIN BİR SİVİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

        Yerel basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise, ilk belirlemelere göre saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Saldırganın 15-16 yaşlarında olduğu ve olay sırasında orada bulunan bir sivil tarafından vurulduğu öne sürülürken, şüphelinin ölü sayısına dahil olup olmadığı resmi olarak doğrulanmadı.

        FBI Direktörü Kash Patel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FBI Portland bürosuna bağlı ekiplerin olay yerine gönderildiğini ve başlatılan yerel soruşturmaya destek olduğunu söyledi.

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        #ABD
        #silahlı saldırı
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