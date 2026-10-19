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        Fransa'da sokağa çıkma yasağı

        Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde bugünden itibaren iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 19:34 Güncelleme:
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        Fransa'da sokağa çıkma yasağı

        Fransa'da 17 Ekim'deki protestoların ardından yaşanan yağma ve şiddet olayları üzerine ülkenin kuzey kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde bugünden itibaren iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

        "PARİS'İN TAMAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

        Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, İçişleri Bakanı Laurent Nunez ve Ticaret Bakanı Serge Papin'in katılımıyla bugün düzenlenen bakanlıklar arası kriz toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Valilere bölgesel sokağa çıkma yasakları uygulanması talimatı verdiğini belirten Lecornu, "Bu akşam için valilerden bir dizi sokağa çıkma yasağı uygulamalarını istedim" dedi.

        OHAL ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Lecornu, "Olağanüstü hal ağır bir tedbir. Gerekli olursa elbette bunu yapabiliriz. Ancak şu aşamada sokağa çıkma yasaklarının mevcut duruma daha uygun olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        Yasakların belirli bölgelerle sınırlı olacağını vurgulayan Lecornu, "Paris'in tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanması söz konusu değil. Bunun bir anlamı olmaz" dedi.

        GÜVENLİK GÜÇLERİNE TAKVİYE

        Hükümet, yeni yağma ve şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı. Başbakan Lecornu, yağma olaylarına karışanların tespit edilmesi için başkent Paris'te yaklaşık 200 soruşturmacının görevlendirildiğini belirtti.

        Başbakan Lecornu, gözaltına alınan şüphelilere yönelik adli takip oranının yaklaşık yüzde 80'e ulaştığını ifade etti. Başbakan Lecornu, zarar gören işletmelere yönelik destekleri açıklarken, "Kısa çalışma desteğini yarından itibaren başlatmaya karar verdik. Yüzde 70 değil, doğrudan yüzde 100 oranında uygulayacağız" dedi.

        EN AZ 3 BİN İŞLETME ZARAR GÖRDÜ

        Ticaret Bakanı Serge Papin ise, yağma ve tahribat olaylarından en az 3 bin işletmenin etkilendiğini tahmin ettiklerini açıkladı.

        Hükümet ayrıca zarar gören işletmeler için özel destek fonu oluşturulacağını, sigorta süreçlerinin hızlandırılması ve vergi ile sosyal güvenlik ödemelerinde kolaylık sağlanması üzerinde çalışıldığını bildirdi.

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        #Fransa
        #Lille
        #sokağa çıkma yasağı
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