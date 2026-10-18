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        Haberler Dünya Diplomasi Akciğer ameliyatı geçiren Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo taburcu edildi

        Akciğer ameliyatı geçiren Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo taburcu edildi

        Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, akciğerindeki kitlenin alınması için geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 08:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Papa 14'üncü Leo taburcu edildi

        Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, 13 Ekim'de akciğerindeki kitlenin alınması için geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu edildi.

        Vatikan Basın Ofisi, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde salı günü akciğerinden operasyon geçiren ve akciğer kanseri tanısı konulan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo’nun sağlık durumuna ilişkin dün açıklamada bulundu. Açıklamada, “Bu sabah yapılan kan testleri, çekilen göğüs röntgenleri ve klinik durumunun değerlendirilmesi sonucunda Papa'nın taburcu edilmeye uygun olduğuna karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

        Papa’nın, geleneksel pazar duasını bugün her zaman olduğu gibi Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yapacağı bildirildi.

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